  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (28 Kasım 2024 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (28 Kasım 2024 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 28 Kasım 2024 Perşembe gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (28 Kasım 2024 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 28 Kasım 2024 Perşembe gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:16 itibarıyla 34,5963 (alış) 34,6928'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 36,7075 TL seviyelerinde seyrediyor.

Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 28 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam geldi, tablo değişti: İşte 28 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Moto kuryelere yönelik düzenleme yolda: Adli sicil kaydı sorgulanacak, sertifika zorunlu olacakMoto kuryelere yönelik düzenleme yolda: Adli sicil kaydı sorgulanacak, sertifika zorunlu olacakEkonomi
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecekMeteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecekGündem
Etkisi 24 saat süren yan etkisiz ağrı kesici keşfedildiEtkisi 24 saat süren yan etkisiz ağrı kesici keşfedildiSağlık

 

 

Finans
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (28 Kasım 2024 güncel altın satış fiyatları)
28 Kasım 2024 güncel altın satış fiyatları...
Goldman Sachs'tan 'altın' tahmin! Yükseliş oranı verdi
Goldman Sachs'tan 'altın' tahmin! Yükseliş oranı verdi
Avrupa borsaları negatif seyrediyor
Avrupa borsaları negatif seyrediyor
Piyasalar ABD büyüme verisini bekliyor
Piyasalar ABD büyüme verisini bekliyor
Dolar/TL bugün ne kadar? (27 Kasım 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar fiyatları yükselişte
Dolar fiyatları yükselişte

Dolar Haberleri

Dolar fiyatları yükselişte
28 Kasım 2024 güncel altın satış fiyatları...

Finans Haberleri

28 Kasım 2024 güncel altın satış fiyatları...
Altının gözü ABD'den gelecek veride

Yatırım Haberleri

Altının gözü ABD'den gelecek veride
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar finans yatırım