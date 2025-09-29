  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (29 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (29 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 29 Eylül 2025 Pazartesi gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (29 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 29 Eylül 2025 Pazartesi gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 41,5669 (alış) 41,5792'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 48,8178 TL seviyelerinde seyrediyor.

Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 29 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 29 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Kuru yemiş fiyatları cep yakıyor! Sektörden yerli üretime destek çağrısıKuru yemiş fiyatlar cep yakıyor! Sektörden yerli üretime destek çağrısıEkonomi
Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 il için sarı kodlu uyarı! İşte il il sıcaklık tahminleri...Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 il için sarı kodlu uyarı! İşte il il sıcaklık tahminleri...Gündem
Altın fiyatları haftayı rekorla açtı: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?Altın fiyatları haftayı rekorla açtı: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?Finans

 

 

Finans
Altın fiyatları haftayı rekorla açtı: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları haftayı rekorla açtı: İşte güncel fiyatlar
Ekonomistlerin dolar/TL ve enflasyon beklentisi yükseldi
Ekonomistlerin dolar/TL ve enflasyon beklentisi yükseldi
Altın yatırımcısı yeni haftada neyi takip edecek?
Altın yatırımcısı yeni haftada neyi takip edecek?
Dolar/TL bugün ne kadar? (28 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (28 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (28 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları)
28 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları
Deutsche Bank açıkladı: Bitcoin, altının yerini alacak mı?
Bitcoin, altının yerini alacak mı?
Dolar/TL bugün ne kadar? (28 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)

Dolar Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (28 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)

Euro Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)
Altın fiyatları haftayı rekorla açtı: İşte güncel fiyatlar

Finans Haberleri

Altın fiyatları haftayı rekorla açtı: İşte güncel fiyatlar
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar euro finans