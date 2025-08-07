Dolar/TL bugün ne kadar? (7 Ağustos 2025 dolar - Euro fiyatları)

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 7 Ağustos 2025 Perşembe gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 40,6366 (alış) 40,6899'dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 47,6728 TL seviyelerinde seyrediyor.