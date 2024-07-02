Binance, Türkiye'deki pazarlama faaliyetlerini geçici durdurma kararı aldı

Türkiye’de kripto varlıklar üzerine yapılan yeni düzenlemeler kapsamında, kripto para borsası Binance, Türkiye’deki hizmetlerine devam edeceğini açıkladı. Ancak, Türk kullanıcılara yönelik tüm doğrudan pazarlama faaliyetlerini durduracaklarını belirtti.

"Doğrudan pazarlama faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık"

Binance tarafından yapılan açıklama, şirketin blog sayfasında yayınlandı. Açıklamada, “Türk kullanıcılarımıza hizmet sunmaya devam edeceğiz. Ancak, yeni düzenlemeler çerçevesinde Türkiye’de doğrudan pazarlama faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık.” ifadeleri yer aldı.

SPK'dan izin alma zorunluluğu bulunuyor

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yasa, kripto varlıklara ilişkin önemli düzenlemeler getiriyor. Yasa kapsamında, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kurulabilmesi ve faaliyete başlaması için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) izin alma zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca, bu hizmet sağlayıcılarının ortaklarının müflis olmaması şartı da getirildi.

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyeti yürütenlerin, bir ay içinde SPK'dan faaliyet izni almak üzere başvurmaları gerekiyor.