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Bitcoin 4 ayın en düşük seviyelerinden toparlanıyor

Bitcoin, yatırımcıların riskten kaçınmasıyla gece saatlerinde gördüğü dört ayın en düşük seviyesinden toparlanarak yeniden yükselişe geçti.

Haber Merkezi
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Bitcoin 4 ayın en düşük seviyelerinden toparlanıyor
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Piyasalar, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarının ekonomik sonuçlarına ilişkin endişelerle sarsılırken, Bitcoin riskli varlık gibi hareket etmeye devam ediyor.

Swissquote Bank analisti İpek Özkardeşkaya, "Bitcoin, resesyon ihtimalinin arttığı bir ortamda riskli varlık gibi hareket etmeyi sürdürüyor" dedi. Özkardeşkaya ayrıca, Trump’ın politikalarının "ABD içinde ve küresel çapta ağır ekonomik ve jeopolitik sonuçlar doğurabileceğine" dair korkuların küresel hisse senedi piyasalarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Bitcoin, gece saatlerinde gördüğü 76.666 dolarlık dip seviyeden toparlanarak yüzde 2,1 artışla 80.964 dolara yükseldi.

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