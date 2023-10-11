Bitcoin kritik eşikte mi? Uzman isim değerlendirdi

Şenay ZEREN

En popüler ve işlem hacmi en yüksek kripto para birimi olan Bitcoin fiyatları, aralıksız 5 haftadır yükselirken, içinde bulunduğumuz haftada negatif seyrediyor. Riskli varlık etkisiyle kripto paralardaki baskı da, İsrail ve Filistin arasında çıkan çatışmanın savaşa dönmesi ve yakındaki bölgelere de yayılabilme ihtimali etkili oldu. Yaşanan düşüş eğilimi Bitcoin için sınırlı kalırken, uzmanlar 27 bin desteğinin önemini vurguluyor.

Geçtiğimiz hafta 28 bin 600 doların üzerini test eden Bitcoin, yaklaşık 2 ayın zirvesine doğru ilerliyordu.

Bir taraftan jeopolitik gerilime ilişkin haber akışlarının fiyatlamalar üzerinde etkili olması beklenirken; diğer taraftan da ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelebilecek açıklamalar takip edilecek. Fed'in para politikasına yönelik ipuçları, kripto para birimleri üzerinde de yön belirleyici başlıklardan biri olarak bulunuyor.

Fed toplantı tutanakları takip edilecek

Fed Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 19-20 Eylül'de düzenlenen toplantısına ilişkin toplantı tutanakları bugün TSİ 21.00'de yayımlanacak. Fed'in izleyeceği para politikasına yönelik mesajlar önemli olacak.

Fed, eylül ayındaki toplantısında piyasa beklentileri dahilinde politika faizini 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bırakırken, ekonomik tahminlerinde yıl sonuna kadar bir artışa daha gidileceğinin sinyalini verdi. Banka, faiz oranlarını uzun süre yüksek tutacağına işaret etmesiyle, 2024 yılında 4 faiz indirimi beklentisi 3'e düştü. Fed'in kasım toplantısında faize dokunmaması beklenirken; aralık ayı toplantısında politika faizini 25 baz puan artırabileceği öngörülüyor.

Bitcoin ve Ethereum’da son durum

Bitcoin (BTC), bugün en yüksek 27 bin 489 doları, en düşük 26 bin 967 doları görürken, saat 15.18 itibarıyla yüzde 0,65 düşüşle 27 bin 228 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin son 7 günlük işlemlerde yüzde 1,30 değer kaybederken; piyasa değeri 531 milyar dolar oldu.

İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH) ise, aynı dakikalarda dünkü kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,99 kazançla 1575 dolarda hareket ediyor. ETH'nin son 7 gün içinde yüzde 4,51 geriledi.

Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 0,64 oranında değer kaybederek 1,06 trilyon dolara yükseldi.

Uzun soluklu düşüş beklemiyorum

Beste Naz Süllü - Kripto Para Analisti

Hamas ve İsrail arasında resmi olarak savaş başladı. Fakat ABD'nin bölgeye uçak gemilerini yollaması, İsrail basınında saldırının İran destekli olduğunun yansıtılması olayların büyüyeceğine işaret ediyor. Petrol yataklarına yakın coğrafyada çıkan savaş, fiyatları yukarı doğru etkilerken, güvenli liman talebi risk iştahını düşürerek hisse senedi gibi riskli varlıklarda düşüş oluşturdu. Kripto paraların bu senaryoda ilk tepkisi aşağı yönlü oldu. Gidişatın uzun soluklu aşağı yönlü olmasını beklemiyorum.

Keza Ukrayna-Rusya savaşının başlangıç haberi de ilk tepkinin aşağı gitmesine neden olsa da ardından toparlanma gördük. Bunun en önemli nedeni ise, en hızlı para akışının blok zincir üzerinden yapılması, dijital para transferleri avantajı sağlaması ve arz kısıtı nedeniyle fiyatının eskiye göre çok daha az volatil olması bitcoin kullanımını ve beraberinde fiyatı da destekliyor. Bitcoin 26.500-27.000 seviyesinden majör destek bölgesi bulunuyor. Bu fiyat seviyesine doğru gerilemesi ve destek bulma ihtimalinin altını çiziyor; fakat sıcak gündem nedeniyle tutunma görmeden yeni alımlar için temkinli olunması gerektiğini vurguluyorum.