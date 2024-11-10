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Bitcoin tarihi zirvesine ulaştı: Kriptoda Trump rallisi

ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın zaferinin ardından Bitcoin, yüzde 4.42 oranında bir artış göstererek 80 bin dolar seviyesini geçti ve tüm zamanların en yüksek değerine ulaşmış oldu.

Haber Merkezi
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Bitcoin tarihi zirvesine ulaştı: Kriptoda Trump rallisi
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ABD'deki başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın zaferi kripto paraya olumlu yansıdı. Uzun süredir yatay seyir izleyen Bitcoin, yatırımcılarını şaşırtarak yeniden rekor seviyelere ulaştı.

Bugün ilk kez 80 bin dolar sınırını aştı

Geçtiğimiz hafta içinde arka arkaya 76 bin 849 ve 77 bin 199 dolarla zirve yapan Bitcoin, bugün ilk kez 80 bin dolar sınırını aştı ve 80 bin 83 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Bitcoin'deki bu artışa ivme kazandırdı. Dünü 76 bin 663 dolardan kapatan kripto para, yüzde 4.42'lik bir artışla yeni zirvesine ulaştı.

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