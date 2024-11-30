Bitcoin’de kritik sınır: 100 bin dolar ne zaman aşılacak?

Bitcoin, geçen hafta 100 bin dolar seviyesini aşmaya çok yaklaşsa da bu kritik psikolojik eşiği geçemeden geri çekildi. 99 bin 655,5 dolarla rekor kıran Bitcoin, 97 bin doların altında işlem görüyor.

Business Insider’ın aktardığına göre, 21Shares Kripto Araştırma Stratejisti Matt Mena, 100 bin dolar seviyesinin, uzun süredir Bitcoin tutan yatırımcılar için bir psikolojik seviye olduğunu söyledi.

Mena, "Kripto varlık sahipleri, bu fiyat seviyesinde bir düşüş olacağını tahmin ederek kârlarını realize etmek için satış yaptılar. Bu davranış, Bitcoin’in önceki zirvelerinde de görüldü" dedi.

Mena, benzer bir örneğin mart ayında yaşandığını hatırlattı. Bitcoin, 2021’deki 69 bin dolarlık zirvesine yaklaştığında yatırımcıların kâr realizasyonu yaptığını ve satış baskısı yaşandığını belirtti.

Düşüşte farklı nedenler

Analistler bu düzeltmenin arkasında farklı nedenler de olduğuna dikkat çekti.

FxPro Baş Piyasa Analisti Alex Kuptsikevich, Lübnan ve İsrail arasındaki jeopolitik gerilimin azalmasının, Bitcoin gibi güvenli liman varlıklara olan talebi düşürdüğünü söyledi.

Standard Chartered, ABD Hazine tahvillerindeki getirilerin düşüşe geçmesinin Bitcoin fiyatlarını baskıladığını belirtti. Donald Trump’ın duyurduğu yeni tarifelerin ardından tahvil getirilerinin yeniden yükseldiği de vurgulandı.

Bitcoin 100 bin doları ne zaman görür?

Mena, Bitcoin’in 80 bin dolara kadar düşebileceğini ancak bu seviyenin sağlıklı bir düzeltme olabileceğini öngörüyor. Aralık ayında sona erecek vadeli işlem kontratlarının büyük çoğunluğu, Bitcoin’in 80 bin dolara düşeceğini işaret ediyor.

Mena’ya göre, bu düzeltme sürecinde Bitcoin önce 90 bin doların altındaki birkaç destek seviyesini test edebilir. Bir sonraki önemli destek noktası ise 87 bin dolar. Bu seviyenin ardından, Standard Chartered Bitcoin’in yükselişine devam edebileceğini belirtiyor.

Yıl sonu rallisi umudu

Yıl sonu rallisi için umutlu olan Mena, tatil sezonunun Bitcoin’i 110 bin-120 bin dolar aralığına taşıyabileceğini söylüyor. Tatillerde yatırımcıların aileleri ve arkadaşlarıyla Bitcoin konusundaki kazançlarını paylaştığını ve bu sohbetlerin yeni yatırımcılar çekerek piyasaya ivme kazandırdığını belirtiyor.

Mena, ocak ayında gerçekleşecek başkanlık yemin töreni öncesinde yatırımcıların kripto paralara olan ilgisinin artacağını öngörüyor. Bu tür bir öncü hareketin, Bitcoin’i 100 bin dolar seviyesinin ötesine itmek için gereken momentumu sağlayabileceğini ifade ediyor.

Trump’ın ikinci dönemi

Yatırımcılar, Donald Trump’ın ikinci başkanlık dönemine büyük ilgi gösteriyor. Başkan seçilen Trump’ın kripto paraları desteklediği, ulusal bir Bitcoin rezervi oluşturma fikrini tartıştığı ve Beyaz Saray için kripto odaklı bir görev adayı değerlendirdiği belirtiliyor.