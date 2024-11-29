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Bitcoin ETF’lerde rekor net sermaye girişi

Bitcoin spot ETF'leri bu ay rekor miktarda net sermaye çekme yolunda ilerliyor. Bitcoin, bu yıl iki kattan fazla değer kazanarak küresel hisse senetleri ve altın gibi varlıkları geride bıraktı.

Haber Merkezi
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Bitcoin ETF’lerde rekor net sermaye girişi
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ABD’de Bitcoin spot borsa yatırım fonları (ETF), Bitcoin'in 100 bin dolara doğru tarihi yükselişiyle desteklenen rekor bir aylık net girişin eşiğinde bulunuyor.

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, aralarında BlackRock Inc. ve Fidelity Investments'ın da bulunduğu ihraççıların ETF'leri kasım ayında şu ana kadar 6,2 milyar dolar çekti. Bir önceki 6 milyar dolarlık zirve şubat ayında, varlıkların yılın başında piyasaya sürülmesiyle yaşanan yatırımcı coşkusu sırasında elde edilmişti.

11 Ocak'ta işleme açılan Bitcoin spot ETF'lerine 27 Kasım sonuna kadar toplam 30,38 milyar dolar sermaye girişi oldu.

Cumhuriyetçi, orijinal kripto para biriminin ABD stratejik stokunun oluşturulmasını da destekledi.

eToro Piyasa Analisti Josh Gilbert, "Özellikle işletmelerin ve emeklilik fonlarının bu varlığa sahip olmasının daha kolay olacağı bir Trump yönetimi altında ETF'lere girişleri görmeye devam edeceğiz" dedi.

Bitcoin bu yıl iki kattan fazla değer kazanarak küresel hisse senetleri ve altın gibi varlıkları geride bıraktı.

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