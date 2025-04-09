Blockstream CEO’su Back: Bitcoin, 10 yıl içinde altına rakip olabilir

Blockstream CEO'su Adam Back'e göre Bitcoin, önümüzdeki on yıl içinde enflasyona karşı bir koruma olarak altına meydan okuyabilir.

Paris Blockchain Week 2025'te konuşan Back, Bitcoin'in gelecekteki cazibesinin temel itici güçleri olarak yükselen enflasyona ve kripto para biriminin giderek daha fazla benimsenmesine işaret etti.

Bitcoin'in potansiyelini altınla karşılaştıran Back, her ikisinin de kıt varlıklar olmasına rağmen Bitcoin'in de bir benimseme eğrisinden geçtiğini belirtti. Bu da onu bir değer deposu arayan yatırımcılar için cazip bir alternatif haline getiriyor.

Back, enflasyonun önümüzdeki on yıl içinde yıllık ortalama %10 ila %15 arasında seyredebileceğini ve bu durumun hisse senedi veya konut gibi geleneksel yatırımların karşılaştırılabilir getiriler sunmasını zorlaştıracağını öngördü.

Enflasyon endişelerine ek olarak, jeopolitik istikrarsızlık Bitcoin'in cazibesini daha da artırabilir. Back, Bitcoin'in özellikle jeopolitik risklere karşı bir koruma olarak eninde sonunda altından pazar payı alabileceğini öne sürdü. Bitcoin'in değerinin değişken olmasına rağmen, uzun vadeli kıtlığı ve bir değer deposu olarak potansiyelinin giderek daha fazla kabul görmesinin, onu gelecekte benimsenmesi için iyi bir konuma getirdiğini vurguladı.