Citi: 2030 yılına kadar kripto para piyasası bu rakama ulaşabilir

Citigroup raporuna göre sabit kripto para piyasası 2030’a kadar 4 trilyon dolara ulaşabileceği öngörüldü.

Citigroup tarafından yayımlanan yeni bir raporda, sabit kripto para piyasasının önümüzdeki yıllarda genişleyerek 2030 yılına kadar 4 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşabileceği öngörüldü. Banka, iyimser senaryoda sabit kripto para ihraç hacminin 4 trilyon dolara ulaşabileceğini belirtirken, baz senaryoda bu rakamın 1,9 trilyon dolar seviyelerinde gerçekleşmesini bekliyor.

Bu projeksiyon, sabit kripto paraların mevcut büyüme hızına dayanılarak yapıldı. 2025 yılının başında yaklaşık 200 milyar dolar olan ihraç büyüklüğü, kısa sürede 280 milyar dolara çıktı. Citi, bu hızlı yükselişin devam etmesi halinde yıllık toplam işlem hacminin 200 trilyon dolar seviyelerine kadar ulaşabileceğini belirtiyor.

Blockchain benimsemesi sabit kripto paraları öne taşıyor

Citi’nin analizine göre, sabit kripto paralar itibari paraların dolaşım hızına benzer seviyelere ulaştığında finansal sistemdeki kullanım alanları da ciddi oranda genişleyecek. Banka, bu kapsamda 2030 yılı itibarıyla baz senaryoda yıllık 100 trilyon dolarlık işlem hacminin oluşabileceğini, iyimser senaryoda ise bunun iki katına çıkabileceğini ifade etti.

Rapor, bu ivmeyi Blockchain teknolojisinin dönüm noktası olarak değerlendirdi. Citi, bu süreci “Blockchain’in ChatGPT anı” olarak tanımlarken, dijital odaklı şirketlerin reel ekonomide sabit kripto para kullanımını artırarak benimsemeyi hızlandırdığını vurguladı. Bu gelişmeler, sabit kripto paraların geleneksel finans sistemlerindeki rolünü giderek daha da belirgin hâle getiriyor.

