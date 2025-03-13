Kripto dünyasında sürpriz işbirliği: Trump ailesi Binance ile masada

Konuya hakkında bilgi sahibi kişilerin WSJ'ye yaptıkları açıklamaya göre, Başkan Trump'ın ailesinin temsilcileri, kripto borsası Binance'ın ABD kolunda finansal bir hisse almak için görüşmelerde bulundu; bu, Trump'ı 2023'te kara para aklamayı önleme gerekliliklerini ihlal etmekten suçlu bulunan firmayla iş yapmaya sokacak bir hamle.

CZ olarak bilinen Zhao, Binance'in en büyük hissedarı olmaya devam ediyor.

Görüşmeler, Binance'in geçen yıl Trump'ın müttefiklerine ulaşarak sürgündeki şirketi ABD'ye geri getirme planının bir parçası olarak aileyle bir iş anlaşması yapmayı teklif etmesinin ardından başladı.

Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Trump ailesinin hissesinin ne şekilde olacağı ya da affa bağlı olup olmayacağı belli değil. Bu olasılıklar arasında Trump'ların hisseyi alması ya da anlaşmanın Eylül ayında Trump'ların desteklediği bir kripto para girişimi olan World Liberty Financial üzerinden yapılması yer alıyor.

Konuya aşina olan bazı kişiler, Trump'ın uzun zamandır arkadaşı olan ve şu anda Orta Doğu'da ve Ukrayna'daki savaşta baş müzakerecisi olan Steve Witkoff'un bir anlaşma için görüşmelere dahil olduğunu söyledi.

Bir yönetim yetkilisi Witkoff'un bu işe karıştığını reddetti ve ticari çıkarlarını elden çıkarma sürecinde olduğunu söyledi.