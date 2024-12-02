Trump'ın zaferi Ripple'a yaradı! En büyük üçüncü kripto para oldu

XRP, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinden bu yana yükselişini sürdürerek en büyük üçüncü kripto para birimi oldu. XRP, pazartesi günü yaklaşık yüzde 15 artışla 2,50 dolara yükseldi.Kripto para biriminin piyasa değeri 100 milyar doları aştı.

Piyasa değeri 137 milyar dolara ulaştı

CoinGecko verilerine göre Trump'ın seçimleri kazandığı 5 Kasım'da 30 milyar dolar olan kripto paranın piyasa değeri 137 milyar dolara ulaştı. XRP böylece, Tether ile Solana'yı geride bırakarak en büyük üçüncü kripto para konumuna yükseldi.

Trump'ın seçimleri kazanması kripto para piyasalarında spekülatif coşku dalgasına neden oldu. Yeni başkanın ABD'deki dijital varlıklar için olumlu bir ortam oluşturma vaadini yerine getirmesi bekleniyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 2020'de Ripple'a, kayıtlı olmayan bir menkul kıymet olan XRP'nin satışı nedeniyle dava açmıştı. Başkan Gary Gensler yönetimindeki SEC, daha sonra Coinbase Global Inc. ve Binance Holdings Ltd. dahil olmak üzere çok sayıda dijital varlık şirketine dava açtı. Trump seçim kampanyası sırasında Gensler'i görevden alma sözü verirken Gensler, Donald Trump'ın seçilmesinin ardından görevinden ayrılacağını duyurdu.

Trump, seçim kampanyasında ABD'yi "dünyanın kripto merkezi" yapma sözü vermişti.