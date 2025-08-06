ING, Turuncu Hesap ile birikimlere yüzde 49 faiz sunuyor

Türkiye’nin en sevilen dijital bankası olmayı hedefleyen ING, 2011 yılında bir ilke imza atarak hayata geçirdiği Turuncu Hesap’la günlük yüksek faiz sunarak müşterilerine kazandırıyor.

Vade bekleme derdi olmadan günlük faizle birikim yapma imkanı sağlayan Turuncu Hesap’ı ilk kez açan ING müşterileri, 45 gün boyunca %49 güncel Hoş Geldin Faiz’inden yararlanırken, ING’nin avantaj sağlayan ürünlerini kullanarak 'Hoş Geldin' dönemini uzatabiliyor, birikimlerini 'Bitmeyen Hoş Geldin Faizi' ile değerlendirilebiliyor. ING müşterileri, birikimlerini günlük faizle değerlendirebildikleri mevduat hesabı Turuncu Hesap ile vade derdi olmadan hesaplarından her an para çekip hesaplarına para yatırabiliyor.

Ayrıca, 11 Ağustos 2025 tarihine kadar sürecek olan Yeniden Hoş Geldin Faizi kampanyası ile birikimlerini yeniden Turuncu Hesap’a getirip değerlendirenler de 45 gün Hoş Geldin Faiz’inden yararlanabiliyor. 01.05.2025 tarihinden önce TL Turuncu Hesap’ı açmış, 01.05.2025- 31.07.2025 tarihleri arasında ING’deki toplam TL mevduat bakiyesi 10.000 TL altında olan bireysel müşteriler kampanyadan faydalanabiliyor. ING müşterileri Turuncu Hesap'ı, ING Mobil üzerinden zahmetsiz ve kolay bir şekilde açabiliyor.

Turuncu Hesap ile görüşlerini aktaran ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Tuğçe Bora Kılıç, “Tasarruf ve yatırım odaklı ürünlerimizle müşterilerimize kazandırırken onlara esneklik sunmayı da önemsiyoruz. Turuncu Hesap da bu yaklaşımı yansıtan ve ING’nin farkını gösteren amiral ürünümüz. 2011 yılında bir ilke imza atarak hayata geçirdiğimiz ve 2.1 milyonu aşkın müşteriye ulaşan bu ürünümüz ile müşterilerimiz günlük vade derdi olmadan yüksek faiz kazanabiliyor. Üstelik 2024 yılında bu ürünümüzü daha da ileriye taşıyarak Bitmeyen Hoş Geldin Faizi yapısı ile yeniledik. Yeni yapı ile birlikte müşterilerimiz Turuncu Hesap’taki faiz kazançlarını artırmak için farklı bankacılık ürünlerimizi kullanabiliyor ve böylelikle Bitmeyen Hoş Geldin Faizi’nden yararlanabiliyor. Türkiye’nin en sevilen dijital bankası olma hedefiyle ilerlerken yenilikçi ürünlerimizle müşterilerimize kazandırmayı sürdüreceğiz” dedi.