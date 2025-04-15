Uluslararası suç örgütlerine operasyon: 234 üst düzey örgüt üyesi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye ile birlikte beş ülkede uluslararası uyuşturucu şebekelerine yönelik Orkinos-Bulut isimli operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika ile Türkiye'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda dokuzu yurt dışında 225'i yurt içinde 234 üst düzey organize suç örgütü üyesinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanı, gözaltına alınan şüphelilerden 10'unun kırmızı bültenle arandığı bilgisini paylaştı.

13 milyar liralık mal varlığına el konuldu

Operasyon kapsamında, MASAK'ın tespit ettiği 681 taşınmaz, 127 araç, 113 şirketteki ortaklık paylarıyla şüphelilerin banka hesaplarını içeren yaklaşık 13 milyar liralık mal varlığına el konuldu.

"Hiçbir yer onlar için güvenli değildir"

"Europol ile yapılan iş birliği tarihe not düşürülecek kadar önemliydi." diyen Bakan Yerlikaya, "Suç örgütleri şunu çok iyi bilmelidir ki; hiçbir yer onlar için güvenli değildir. Onları karanlık deliklerde bulup çıkaracağımızı buradan bir kez daha söylüyoruz." ifadelerini kullandı.