  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Uluslararası suç örgütlerine operasyon: 234 üst düzey örgüt üyesi yakalandı
Takip Et

Uluslararası suç örgütlerine operasyon: 234 üst düzey örgüt üyesi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 10'u kırmızı bültenle aranan 234 üst düzey suç örgütü üyesinin yakalandığını, 13 milyar TL değerinde mal varlığına el konulduğunu bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Uluslararası suç örgütlerine operasyon: 234 üst düzey örgüt üyesi yakalandı
Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye ile birlikte beş ülkede uluslararası uyuşturucu şebekelerine yönelik Orkinos-Bulut isimli operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika ile Türkiye'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda dokuzu yurt dışında 225'i yurt içinde 234 üst düzey organize suç örgütü üyesinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanı, gözaltına alınan şüphelilerden 10'unun kırmızı bültenle arandığı bilgisini paylaştı.

13 milyar liralık mal varlığına el konuldu

Operasyon kapsamında, MASAK'ın tespit ettiği 681 taşınmaz, 127 araç, 113 şirketteki ortaklık paylarıyla şüphelilerin banka hesaplarını içeren yaklaşık 13 milyar liralık mal varlığına el konuldu.

"Hiçbir yer onlar için güvenli değildir"

"Europol ile yapılan iş birliği tarihe not düşürülecek kadar önemliydi." diyen Bakan Yerlikaya, "Suç örgütleri şunu çok iyi bilmelidir ki; hiçbir yer onlar için güvenli değildir. Onları karanlık deliklerde bulup çıkaracağımızı buradan bir kez daha söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

Emekli promosyonlarında son durum! En yüksek tutar hangi bankada? İşte güncel oranlar...Emekli promosyonlarında son durum! En yüksek tutar hangi bankada? İşte güncel oranlar...Ekonomi
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 15 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 15 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Altında yükseliş sürecek mi? Ons altında 4 bin dolar için tarih verildi!Altında yükseliş sürecek mi? Ons altında 4 bin dolar için tarih verildi!Ekonomi
Yüksek maaş alanlar için harekete geçildi! Evlerine tebligat gönderilecekYüksek maaş alanlar için harekete geçildi! Evlerine tebligat gönderilecekEkonomi

 

Gündem
RTÜK'ten 'Esra Erol' açıklaması: İnceleme başlatıldı
RTÜK'ten 'Esra Erol' açıklaması: İnceleme başlatıldı
Babasını döven Sansar Salvo hakkında tutuklama talebi
Babasını döven Sansar Salvo hakkında tutuklama talebi
Ticaret Bakanı Bolat, Suriye'yi ziyaret edecek: Masada kritik konular var
Ticaret Bakanı Bolat, Suriye'yi ziyaret edecek: Masada kritik konular var
Discord ve Roblox erişime açılacak mı? Bakan Uraloğlu'dan açıklama geldi
Discord ve Roblox erişime açılacak mı? Bakan Uraloğlu'dan açıklama geldi
Apocalyptica, İstanbul ve Ankara'da konser verecek
Apocalyptica, İstanbul ve Ankara'da konser verecek
Besiciler, 100 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor!
Besiciler, 100 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor!