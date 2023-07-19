2023 KPSS lisans sınavı ne zaman yapılacak?

2023 KPSS lisans sınavı tarihi, en çok sorgulananlar arasında. Binlerce kişinin katılacağı sınava kısa bir zaman kala son hazırlıklarını yapan adaylar, 2023 KPSS sınav takvimine göz atıyor.

2023 KPSS sınavı ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 sınav ve sonuç açıklama takvimini yayımladı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile ilgili açıklama yaptı.

Buna göre;

2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz 2023 tarihinde,

2023-KPSS Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde,

2023-ÖABT’nin 6 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenecek.

2023 KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.

KPSS Sınav Giriş Belgesu Sorgulama

ÖSYM'den yapılan duyuruda;

"23 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 13 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.