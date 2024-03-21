2024 MSÜ sınav sonuçları açıklandı! 2024 MSÜ kontenjanları belli oldu mu?

2024 MSÜ sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından 3 Mart Pazar günü gerçekleştirilen MSÜ sınav sonucu 2024 açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda; “3 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2024-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Mart 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.” denildi.

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2024 MSÜ kontenjanları belli oldu mu?

Milli Savunma Üniversitesi 2024 yılı kontenjanları henüz netlik kazanmadı. MSÜ 2024 tercih takvimi, ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzla beraber belli olacak. Kılavuzda Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu kontenjanlarının yayınlanmasıyla toplam alım yapılacak öğrenci sayısının da belli olması bekleniyor.