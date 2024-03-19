23 Nisan okullar tatil mi? 23 Nisan hangi güne denk geliyor? 22 Nisan yarım gün mü olacak?
Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ulusal bayramı olma özelliğini taşıyan bu bayram, Türkiye'de 1921'den itibaren "23 Nisan Millî Bayramı" adıyla kutlanmaya başlanmıştır. Öğrenciler 23 Nisan'ın tatil olup olmayacağını merak edip araştırıyorlar. Peki, bu yıl 23 Nisan hangi güne denk geliyor? 23 Nisan okullar tatil mi? 22 Nisan yarım gün mü olacak? İşte detaylar…
23 Nisan okullar tatil mi?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ilk ulusal bayramımızdır. Resmi tatil olarak yasada yer aldığı için her yıl bu tarihte tüm eğitim kurumları ve resmi daireler kapalı oluyor. 23 Nisan bu sene salı gününe denk geliyor. Bu tarihte okullar tatil oluyor kamu kurum ve kuruluşlar da tatil ediliyor.
22 Nisan yarım gün mü olacak?
Bu sene 22 Nisan tarihi pazartesi gününe denk geliyor. 22 Nisan ise yarım gün olmayacak. Okullar ve iş yerleri normal düzeninde olacak.