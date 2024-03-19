23 Nisan okullar tatil mi? 23 Nisan hangi güne denk geliyor? 22 Nisan yarım gün mü olacak?

23 Nisan okullar tatil mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ilk ulusal bayramımızdır. Resmi tatil olarak yasada yer aldığı için her yıl bu tarihte tüm eğitim kurumları ve resmi daireler kapalı oluyor. 23 Nisan bu sene salı gününe denk geliyor. Bu tarihte okullar tatil oluyor kamu kurum ve kuruluşlar da tatil ediliyor.

22 Nisan yarım gün mü olacak?

Bu sene 22 Nisan tarihi pazartesi gününe denk geliyor. 22 Nisan ise yarım gün olmayacak. Okullar ve iş yerleri normal düzeninde olacak.