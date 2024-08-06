  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 3 partiden Instagram için olağanüstü toplantı talebi
Takip Et

3 partiden Instagram için olağanüstü toplantı talebi

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'ndaki CHP, İYİ Parti ve DEM Parti üyeleri, komisyonu 8 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya davet etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
3 partiden Instagram için olağanüstü toplantı talebi
Takip Et

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nun CHP, İYİ Parti ve DEM Partili üyeleri, Instagram’a getirilen erişim engeliyle ilgili olarak komisyonun 8 Ağustos'ta olağanüstü toplanmasını talep etti.

Başvuruda, şu ifadelere yer verildi

"İletişim ve bilgi paylaşımında önemli bir rol oynayan dijital mecraların özgürlüğü, demokratik toplumların vazgeçilmez bir parçasıdır. Son dönemde Instagram sosyal medya platformunun erişime engellenmesi, bireylerin iletişim özgürlüğü ve bilgi edinme hakkını doğrudan etkileyen bir durum ortaya koymuştur. Anayasamızın herkesin düşünce ve kanaatlerini açıklama, yayma özgürlüğünü güvence altına almıştır. Ayrıca, uluslararası standartlar ve insan hakları belgeleri, iletişim özgürlüğünün korunmasını ve bu özgürlüğün engellenmemesini temel bir hak olarak tanımaktadır. Instagram'ın erişime engellenmesi, ifade özgürlüğü ve bilgi paylaşım hakkını kısıtlamakta, dolayısıyla demokratik değerlere aykırı bir durum teşkil etmektedir.”

Malezya’nın Türkiye’den ağırladığı turist sayısı yüzde 141 arttıMalezya’nın Türkiye’den ağırladığı turist sayısı yüzde 141 arttıEkonomi

 

'Putin İran'ı uyardı' iddiası: Ölçülü olmalı'Putin İran'ı uyardı' iddiası: Ölçülü olmalıDünya

 

Gündem
Firari 2 sanık Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Firari 2 sanık Yunanistan'a kaçarken yakalandı
SPK, telefonla dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulundu
SPK, telefonla dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulundu
İstanbul'a gelen uçak arızalandı! İniş yapamadı
İstanbul'a gelen uçak arızalandı! İniş yapamadı
CHP, Bakan Yerlikaya'ya 729 bin Suriyeliyi sordu: Kapalı nüfus sayımı yapılsın
CHP, Bakan Yerlikaya'ya 729 bin Suriyeliyi sordu: Kapalı nüfus sayımı yapılsın
Ankara'da patlama: 1 kişi yaşamını yitirdi
Ankara'da patlama: 1 kişi yaşamını yitirdi
Tunceli'de orman yangını! Yangına müdahale ediliyor
Tunceli'de orman yangını! Yangına müdahale ediliyor