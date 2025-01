AB'den Türkiye'ye Kartalkaya mesajı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, üç günlük Türkiye ziyareti sırasında haberini aldığı Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Türkiye'ye ve mağdurların ailelerine başsağlığı dileğinde bulunan Lahbib, AB Sivil Koruma Mekanizması'nın yardıma hazır olduğunu ifade etti.

Saat 03.27'de Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a, yaralı sayısının 32'ye yükseldiği belirtilmişti.

Currently in Türkiye, I feel very closely the sadness of the victims & their loved ones of the Bolu fire.



I express my deepest condolences to Türkiye & to the families of the victims.



The EU stands in solidarity & offers support through the EU Civil Protection Mechanism.