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AB'den Türkiye'ye Kartalkaya mesajı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, Türkiye ziyareti sırasında Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangınla ilgili dayanışma mesajı verdi.

Haber Merkezi
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AB'den Türkiye'ye Kartalkaya mesajı
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, üç günlük Türkiye ziyareti sırasında haberini aldığı Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"AB yardıma hazır"

Türkiye'ye ve mağdurların ailelerine başsağlığı dileğinde bulunan Lahbib, AB Sivil Koruma Mekanizması'nın yardıma hazır olduğunu ifade etti.

Saat 03.27'de Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a, yaralı sayısının 32'ye yükseldiği belirtilmişti.

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