Adalet Bakanı Tunç: Gündemimizde af söz konusu değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme dair kritik değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tunç yapmış olduğu açıklamada cezaevlerine yönelik hazırlanan düzenlemelerin af niteliği taşıdığı iddialarını reddetti. Tunç, "Herhangi bir af gündemde değil" diyerek, yapılan çalışmaların yalnızca ceza infaz kurumlarındaki koşulların iyileştirilmesine yönelik olduğunu vurguladı.

Bakan Tunç'un açıklamalarının satır başları;

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamuoyunun gündeminde yer alan bazı yasal düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Trafik cezaları konusunda İçişleri Bakanlığı’nın bir çalışma yürüttüğünü belirten Tunç, özellikle trafikte "yol kesme", "şehir eşkıyası" gibi tanımlanan kişilere karşı yeni yaptırımların yolda olduğunu ifade etti.

Bakan Tunç ayrıca, yargı paketinde bu unsurlara yönelik düzenlemelerin yer alacağını vurguladı. Son dönemde tutuklama tedbirleriyle ilgili kamuoyunda oluşan eleştirileri de değerlendiren Tunç, bu konuda gerekli adımların atılacağını ve mağduriyetlerin önüne geçilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan af iddialarına yanıt

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cezaevlerine yönelik bazı düzenlemelerin af kapsamına girdiği yönündeki iddiaları yalanladı. "Herhangi bir af söz konusu değil, böyle bir gündemimiz de yok" diyen Tunç, yapılan düzenlemelerin ceza infaz kurumlarındaki şartlarla ilgili olduğunu belirtti.

Bakan Tunç, pandemi döneminde cezaevlerinde sağlık riskini azaltmak amacıyla açık cezaevlerindeki hükümlülerin 3 yıl süreyle izne gönderildiğini, kapalı cezaevlerindeki bazı hükümlülerin ise erken şekilde açık cezaevlerine alındığını hatırlattı. Bu uygulamanın, 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla sona erdiğini belirten Tunç, “Bu tarihten önce suçu işleyip, yargılaması uzun süren ve bu nedenle düzenlemeden yararlanamayan vatandaşlarımız var. Bu kişilerin taleplerine yönelik milletvekillerimiz değerlendirme yapacak. Biz de çözüme yönelik bir taslağı kendilerine sunacağız” dedi.

"55 bin kişinin affedileceği iddiaları gerçeği yansıtmıyor"

Ayrıca mükerrer suçlar konusunda da talepler olduğunu vurgulayan Tunç, “Bir kişi suç işlediğinde koşullu salıverilme oranı yarıdır (1/2). İkinci kez suç işlediğinde bu oran üçte ikiye (2/3) çıkar, bazı suçlar hariç. Üçüncü kez suç işlenmesi durumunda ise 4’te 4 yani cezanın tamamı infaz edilir. Bu konuda da talepler var. Bu husus da değerlendirme kapsamında” ifadelerini kullandı.

Özellikle belli bir yaşın üzerindeki hükümlülerle ilgili bazı iyileştirmeler üzerinde çalışıldığını söyleyen Bakan Tunç, "55 bin kişinin affedileceği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını da net bir şekilde ifade etti.

Bakan Tunç, İmralı Heyeti görüşmesinin ertelenmesine ilişkin şunları dile getirdi;

"İstanbul milletvekili, Sırrı Süreyya Önder’in rahatsızlığı hepimizi derinden üzdü, kendisine acil şifalar diliyoruz geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Önceki güne durumunun daha iyi olduğunu doktorlar iletiyorlar, biz aslında yarın için yani Cuma günü saat 14.00’te DEM Parti heyeti ile Adalet Bakanlığı’nda sözleşmiştik, bizlerle paylaşacakları hususlar vardı, Sırrı Süreyya Bey’in rahatsızlığı nedeni ile bunu biraz ötelemek zorunda kaldık. Odaklandığımız nokta şu an için Sırrı Süreyya Bey’in sağlığına kavuşması, kendisi gerçekten uzlaşmacı kişiliği ile bu sürece önemli katkılar veriyordu, terörsüz Türkiye’ye inanan birisi.

DEM Parti'nin talepleri neler?

Bizlere iletecekleri hususları görüşleri dinleyecektik kendilerinden, yarın yapılsaydı neler gündeme gelecekti? Elbette ki görüşme sırasında neleri ifade edeceklerini bizim söylememiz mümkün değil ama öncesinde cezaevlerinde bulunan tutumlu ve hükümlerin şartları ile ilgili talepleri oluyordu zaman zaman. Hasta tutuklu ve hükümlüler ile ilgili, infaz şartları ile ilgili bir takım taleplerde bulunmuşlardı bu taleplerle ilgili çalışmalar görüşebilirdik bu görüşmeden.

Artık ileri bir tarihe ertelemek durumunda kaldık, şimdi asıl önemli olan Meclis Başkanvekili İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya Önder Bey’in sağlığına kavuşmuş olması. 40 yıldan bu yana ülkemize ayak bağı olmuş terör belasından kurtulma süreci, terörsüz Türkiye sürecine yine kaldığı yerden inşallah destek vermeye devam eder tüm temennimiz bu."

AYM kararının TBMM'de okunmasına tepki: Şık olmamıştır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin kararının TBMM'de okunmasına ilişkin tartışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Tunç, söz konusu kararın TBMM Başkanvekili tarafından okunmasının Meclis Başkanı tarafından değerlendirildiğini belirterek, "Meclis’in çalışma düzeni bellidir, içtüzükteki kurallar çerçevesinde yürütülür" dedi.

Bakan Tunç, söz konusu girişimin Meclis’in saygınlığını zedeleyebileceğini ifade ederek, “AYM’nin kararının Genel Kurul’da okunması sonucu etkileyecek bir durum değildir. Meclis Başkanvekilimiz Sayın Sırrı Süreyya Önder’in rahatsızlığı nedeniyle birçok vekilin salonda bulunmadığı bir ortamda böyle bir adımın atılması şık olmamıştır” değerlendirmesinde bulundu.