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Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Neşe Tevetoğlu, bugün İstanbul Maltepe Cumhuriyet Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Merkezi
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Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu son yolculuğuna uğurlandı
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Ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Avrupa turnesi için Almanya'da olan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul’a geldi.

Neşe Tevetoğlu’nun cenaze töreninin gerçekleşeceği camide ve çevresinde geniş güvenlik önemleri alındı. Cenazede Emniyet müdürlüğü ve sivil güvenlik görevlileri cenazede görev aldı.

Tarkan cenaze törenine eşi Dilek Tevetoğlu ile birlikte katıldı. Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu, taziyeleri kabul etti. Tarkan, annesinin tabutunu omzunda taşıdığı sırada ve cenaze aracında gözyaşlarına boğuldu.

Neşe Tevetoğlu'nun cenazesi, İstanbul Maltepe Cumhuriyet Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Maltepe Mezarlığı'na defnedilecek.

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