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Adalet Bakanı Tunç'tan Narin Güran açıklaması: Sorumlu olanlar hesabını verecek

19 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni, ikamet ettikleri köye 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Söz konusu gelişme üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Haber Merkezi
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Adalet Bakanı Tunç'tan Narin Güran açıklaması: Sorumlu olanlar hesabını verecek
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Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'den acı haber geldi.

21 Ağustos'tan bu yana aranan Narin Güran'ın cansız bedeni köye 1,5 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulundu. Mahalleye giriş çıkışlar yasaklanırken Narin’in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Söz konusu gelişme üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirten Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.

Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir." 

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