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Yoğun bakımdaydı: Sunucu Ayşenur Yazıcı'nın sağlık durumunda yeni gelişme

Ünlü sunucu Ayşenur Yazıcı, solunum sorunu nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor. Kız kardeşi, Yazıcı'nın böbreklerin birinin kaybedildiğini, diğerinin ise umut verici olduğunu belirtirken ünlü sunucunun oksijen problemleri yaşadığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Yoğun bakımdaydı: Sunucu Ayşenur Yazıcı'nın sağlık durumunda yeni gelişme
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1990'lı yıllarda sunduğu gündüz kuşağı programlarıyla tanınan sunucu Ayşenur Yazıcı'nın sağlık durumu hakkında son gelişmeler paylaşıldı. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Yazıcı'nın sağlık durumu ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Ayşenur Yazıcı'nın sosyal medya hesabından açıklama yapan kız kardeşi Neşenur Hanım, "Ben Ayşenur Yazıcı'nın kardeşi Neşenur. Bu paylaşımı ablamın telefonundan yapıyorum. Ablam daha iyiye gitmekle beraber hâlâ yoğun bakımda. Böbreğin birine kaybedilmiş olarak bakılıyor. Diğeri için umut olduğunu düşünmek istiyoruz. Solunum ve oksijen problemleri devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Dualar ve iyi dilekler için teşekkür eden Neşenur Hanım, "İyi dilekleriniz ve dualarınız için çok teşekkür ediyoruz. Dualara lütfen devam edin. Buradaki sorulara geri dönemeyeceğinizi anlayışla karşılayacağınızı umuyorum" şeklinde konuştu.

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