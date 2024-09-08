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AFAD duyurdu: Van güne depremle uyandı

Van'ın Tuşba ilçesinde sabah karşı bir deprem meydana geldi. Depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden peş peşe açıklamalar yapıldı.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Van güne depremle uyandı
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Merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

Sabaha karşı saat 04.43 sıralarında yaşanan depremin büyüklüğü 3.8 olarak açıklandı.

AFAD, depremin derinliğini 11.19 km olarak paylaşırken Kandilli Rasathanesi ise 5 km olarak duyurdu.

Ayrıca, Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.9 olarak bildirdi.

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