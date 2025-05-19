Adile filminde Ayşen Gruda'yı canlandıracak isim belli oldu
Adile Naşit'in hayatını konu alan filmde Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Ayşen Gruda'yı canlandıracak isim belli oldu.
Adile Naşit'in hayatı film oluyor. 1987 yılında 57 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncuya Meltem Kaptan hayat verecek.
Kaptan, Rabiye Kurnaz vs George W Bush filmindeki rolüyle 2022 yılında Berlin Film Festivali’nde Gümüş Ayı Ödülü kazandı.
BKM imzalı "Adile" filmini Çağan Irmak yönetecek. Usta oyuncu Gazanfer Özcan’ı torunu Tarık Ündüz, Müjde Ar’ı ise Seda Bakan canlandıracak.
Nermin Yıldırım'ın senaryosunu kaleme aldığı merakla beklenen filmde usta oyuncu Münir Özkul'a ise Levent Can hayat verecek.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, usta oyuncu Ayşen Gruda'yı ise Elif Nur Kerkük canlandıracak. Oyuncu, Babamın Ceketi, Lohusa ve Çarşı Pazar gibi yapımlarla tanınıyor.
Filmde Cumhuriyet döneminde sahneye çıkan ilk kadın oyunculardan Şevkiye May’a ise oyuncu Tülin Özen hayat verecek.