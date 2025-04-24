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Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan'dan üzen haber: 'Durumu kritik'

Adile Naşit'in kendisi gibi oyuncu yeğeni Naşit Özcan, geçtiğimiz aylarda beyin kanaması geçirmiş ve yoğun bakıma alınmıştı. Tedavisi hastanede devam eden Özcan'ın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama geldi.

Haber Merkezi
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Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan'dan üzen haber: 'Durumu kritik'
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Adile Naşit'in kardeşi Selim Naşit Özcan'ın oğlu olan oyuncu Naşit Özcan, beyin kanaması geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi hastanede devam eden Necip Naşit Özcan'ın sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama geldi.

68 yaşındaki Özcan'ın hayat arkadaşı Elif Göklü, ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Naşit hala yoğun bakımda, durumu kritik. Mesaj ve aramalara cevap veremiyorum. Anlayışınız için teşekkürler."

Naşit Özcan, son olarak Yargı dizisinde Başsavcı Ertuğrul karakterine hayat vermişti.

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