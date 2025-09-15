  1. Ekonomim
  AFAD duyurdu: Adıyaman depremle sarsıldı
AFAD duyurdu: Adıyaman depremle sarsıldı

AFAD, Adıyaman'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adıyaman Çelikhan olan 3.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 11.12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

