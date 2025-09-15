AFAD duyurdu: Adıyaman depremle sarsıldı
AFAD, Adıyaman'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adıyaman Çelikhan olan 3.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 11.12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 15, 2025
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Çelikhan (Adıyaman)
Tarih:2025-09-15
Saat:10:39:58 TSİ
Enlem:38.0925 N
Boylam:38.43278 E
Derinlik:11.12 km
Detay:https://t.co/KUZfRUYKsY@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi