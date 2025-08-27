  1. Ekonomim
  AFAD duyurdu: Balıkesir'de peş peşe depremler
AFAD duyurdu: Balıkesir'de peş peşe depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin açıklamasına göre Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha yaşandı.

AFAD duyurdu: Balıkesir'de peş peşe depremler
AFAD'ın verilerine göre, Balıkesir Sındırgı merkezli sarsıntının büyüklüğü 3.6 olarak kaydedildi.

AFAD, sarsıntının saat 15:10'da gerçekleştiğini açıkladı.

Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde deprem
