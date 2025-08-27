AFAD duyurdu: Balıkesir'de peş peşe depremler
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin açıklamasına göre Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha yaşandı.
AFAD'ın verilerine göre, Balıkesir Sındırgı merkezli sarsıntının büyüklüğü 3.6 olarak kaydedildi.
AFAD, sarsıntının saat 15:10'da gerçekleştiğini açıkladı.
Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
4,2 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
