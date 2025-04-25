Ahmet Ercan'dan korkutan deprem açıklaması: Uyumadan tetikte izleyeceğim, çok çekinilecek bir durum

İstanbul'da 25 Nisan akşamı art arda meydana gelen 4.6, 3.7 ve 3.5 büyüklüğündeki depremler, kentte paniğe neden oldu. Binlerce vatandaş geceyi sokakta geçirirken, Türkiye'nin önde gelen yer bilimcilerinden Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, yaşanan sarsıntıların Marmara'daki gerilimin İstanbul'un doğu koluna sıçradığına işaret edebileceğini belirtti.

"Depremin odağı, beklenen büyük depremin noktasıyla çakıştı”

Prof. Dr. Ercan, saat 20.05'te meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin odağının, daha önce 6.7 büyüklüğünde bir deprem beklediği Küçükçekmece açıklarıyla örtüştüğünü ifade etti. Ercan, bu durumun Marmara'nın Trakya kolunda oluşan M6,2 büyüklüğündeki depremin ardından gerilimin doğuya doğru aktarılmaya başladığını gösterdiğini kaydetti.

Trakya kolu üzerinde olan M6,2 deprem artçı depremlerle gerilimini doğuya doğru aktarırken, beklemediğim biçimde doğudaki sağlam İstanbul koluna sıçradı. 20.05 de de olan M4,6’lık küçük deprem odağı tam da Küçükçekmece önünde M6,7 olarak beklediğim depremin odağıyla çakıştı.… pic.twitter.com/41iD0cmu5B — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) April 25, 2025

"Artçılar İstanbul koluna dizilirse, durum ciddi"

Ercan, açıklamasında şu kritik ifadeleri kullandı:

"Eğer bundan sonra olacak artçı depremler İstanbul kolu üzerinde dizilerek sürerse, bu kez çok çekinilecek bir durumla karşı karşıyayız demektir. Uyumadan tetikte gelişmeleri izleyeceğim. Sürmezse kaygımız biter."