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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin hastaneye kaldırıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Türkiye Buluşmaları kapsamında gittiği Muğla'da havaalanında rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin hastaneye kaldırıldı
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Türkiye Buluşmaları kapsamında Muğla'ya giden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, havaalanında rahatsızlanarak Dalaman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapıldı

AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, toplantıya katılamayacağını aktardı. Akça, "Genel başkan Yardımcımızın küçük bir rahatsızlığı söz konusu oldu gecikmeden dolayı kusura bakmayın. Kendisine buradan geçmiş olsun dileklerimizi hem şahsım hem teşkilatım hem Muğla adına iletiyorum" ifadelerini kullandı.

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