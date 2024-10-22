AK Parti’de 'yenidoğan çetesi' toplantısı! Araştırma komisyonu kuruluyor

Bugün saat 11.30’da AK Parti Grubu’ndaki özel toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, doktor milletvekillerine "Yenidoğan Çetesi" operasyonunun ayrıntılarını aktardı.

Soruşturma titizlikle takip edildi

İstanbul'daki 19 özel hastaneye yönelik başlatılan operasyonun gelişimini anlatan Memişoğlu, bir ihbar üzerine başlatılan soruşturmanın Sağlık Bakanlığı tarafından titizlikle takip edildiğini belirtti. Memişoğlu, 2-5 Mayıs 2023 tarihlerinde hastanelerde denetim yapıldığını, ancak suçun delillendirilmesi için emniyet güçlerinin desteğine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Memişoğlu, 24 Ekim 2023 tarihinden itibaren soruşturmanın savcılık kanalıyla yürütüldüğünü hatırlatarak, 26 Nisan 2024 tarihinde operasyonun gerçekleştirilerek çetenin çökertildiğini söyledi.

Komisyon kurulmasına karar verildi

Bakan Memişoğlu’nun bilgilendirmesinin ardından doktor milletvekilleri bazı konularda görüşlerini dile getirdiler. Toplumsal tepkiye de dikkat çeken milletvekilleri, konunun daha da ayrıntılı incelenmesi ve alınacak tedbirlerin daha iyi belirlenebilmesi için TBMM Meclis Araştırma Komisyonu kurulması önerdiler. AK Parti Grup Başkanı Güler de komisyon kurulması amacıyla TBMM Başkanlığı’na bir teklif verilmesi için çalışmaların yapılması talimatını verdi.