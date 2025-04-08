AK Partili Durgut: Tütün endüstrisi gençleri dijital içeriklerle hedef alıyor

ANKARA(EKONOMİ)- AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, tütünün sağlığa zararlarına dikkat çekmek amacıyla; Netflix ve beIN Sports'a "Sigara endüstrisine dur" mektubu gönderdi.

Durgut, TBMM’de Tütün Endüstrisine Karşı Gençlik İnisiyatifi üyeleri ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Tütün endüstrisinin gençleri dijital içeriklerle hedef aldığını aktaran Durgut, uluslararası bir halk sağlığı örgütünün "Driving Addiction: Race for Future Generations" isimli raporuna göre son 3 yılda F1 takımlarından özellikle McLaren ve Ferrari'nin tütün endüstrisiyle doğrudan bağlantılı şirketlerle sponsorluk ilişkisi içerisinde olduğunu belirtti. Durgut, büyük sigara şirketlerinin dünya genelinde daralan geleneksel sigara pazarını telafi edebilmek için "zararsız" gösterdikleri yeni nesil ürünlere yönelmiş durumda olduklarını ifade etti.

Formula 1 içerikleri üzerinden tütün endüstrisinin gençleri hedef aldığını belirten Durgut, bu görünürlüğün halk sağlığı açısından sakıncalı olduğu kadar, yürürlükteki yasa hükümleriyle de açıkça çeliştiğini ifade etti.

Durgut, “Drive to Survive gibi belgesellerde ekran süresinin yüzde 33’ünden fazlasında tütünle bağlantılı logoların yer alması sıradan bir detay değil, bilinçli bir stratejidir,” dedi.

Durgut, tütün şirketlerinin “zararsız” olarak tanıttığı elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerine değinerek, “Bu ürünlerin sağlıklı bir alternatif gibi sunulması, sigarayı biçim değiştirerek sürdürme stratejisidir. Gençleri nikotin bağımlılığına yönlendirmek için geliştirilen bu yeni pazarlama taktiklerine dijital platformlar da hizmet ediyor” açıklamasında bulundu.

Formula 1 gibi küresel platformların bu yeni ürünleri gençlere pazarlamak için adeta bir sıçrama tahtası olarak kullanıldığına dikkati çeken Durgut, "Burada tütün endüstrisinin bu kirli pazarlama taktiklerine karşı özellikle yayıncı kuruluşlara seslenmek istiyorum: Artık yasal sorumluluklarınızı yerine getirin" çağrısında bulundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Durgut, "Buradan kamuoyuna ve beIN Sports ve Netflix gibi yayıncılara açık çağrımız şudur: Sporu ve eğlenceyi, zehirli ürünlerin pazarlama aracı haline getirmeyin. Yasalara ve etik yayıncılık sorumluluklarına uyun. Çocuklarımızı ve gençlerimizi hedef alan reklam içeriklerine karşı acilen önlem alın" ifadelerini kullandı.

Toplantı sonrasında Durgut, Tütün Endüstrisine Karşı Gençlik İnisiyatifi üyeleri ile birlikte beIN Sports ve Netflix'e yönelik olarak hazırladıkları ve üstünde "Sigara endüstrisine dur" yazan mektupları Meclis Postanesi'nden ilgili yayın kuruluşlarının genel müdürlüklerine gönderdi.