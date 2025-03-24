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AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti! CHP'li başkandan açıklama geldi

AK Parti'ye geçeceği öne sürülen CHP'li Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz "“Bizim Şehitkamil halkına sözümüz var. Şehitkamil halkına dedikoduyla ayıracak bir zamanımız yok. Hiç kimseye Şehitkamil halkının hakkını teslim etmeyeceğim. Ben Belediye Başkanı Umut Yılmaz olarak işimin başındayım" diyerek iddiaları yalandı.

Haber Merkezi
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AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti! CHP'li başkandan açıklama geldi
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AK Parti'ye katılacağı iddia edilen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, belediye binasında personel ile bir araya geldi. Buluşmada Yılmaz  “Şehitkamil’in dağlarından kırsalına kadar hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek diye yemin etmiştim. Hiç kimseye saygısızlık etmedim. Bu belediyede hepiniz benim mesai arkadaşımsınız. Büyüklerime ağabey, abla dedim. Küçüklerimi sevdim. Hiçbir zaman egodan, şımarıklıktan yana olmadım. Bugüne kadar bizi paçamızdan tutup, aşağı çekmeye çalıştılar. Bunu bizim en yakınlarımız yaptı. Yanımızda duranlar, dost gibi görünenler sırtımızdan nasıl hançerlemiş hepsini öğrendim. Tüm ihanetleri gördük. Ben bu haftadan sonra yeni bir hikaye yazacağım. Ekibin lideri olarak bu hikayeyi sizlerle birlikte yazacağım.” dedi. 

"Hiç kimseye Şehitkamil halkının hakkını teslim etmeyeceğim"

Belediye personelinden ricada bulunan Yılmaz, herkesin işinin başına geçmesini ve Şehitkamil halkı için çalışmasını isteyerek, “Bizim Şehitkamil halkına sözümüz var. Şehitkamil halkına dedikoduyla ayıracak bir zamanımız yok. Hiç kimseye Şehitkamil halkının hakkını teslim etmeyeceğim. Ben Belediye Başkanı Umut Yılmaz olarak işimin başındayım. Hikayeyi kaldığı yerden mutlu bir şekilde yazalım. Hepinize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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