Akın Gürlek’in “100 yılın en büyük yolsuzluğu” sözlerine CHP’den yanıt: Daha iddianamesi yazılmamış ama beyefendi hükme varmış

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) program değişikliği, kongreler takvimi, kuruluş haftası ve CHP’li belediyelere dönük yargı süreçleri gündemiyle dün (1 Eylül) toplandı. MYK, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) dönük operasyonlara ilişkin açıklamalarıyla dış politikadaki gelişmeleri de ele aldı.

“Daha iddianamesi yazılmamış ama Gürlek bu hükme varmış”

Medyascope'tan Özgecan Özgenç'in haberine göre Akın Gürlek’in “100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası bu. Bizde sadece tanık beyanıyla tutuklu kimse yok” sözlerine CHP Sözcüsü Deniz Yücel “Yav arkadaş sen savcı mısın? Hakim misin? Tutuklamalara sen mi karar veriyorsun” diye yanıt verdi. Yücel şöyle devam etti:

“‘Beyanı delillendirmeden tutuklamıyoruz. Varsa öyle biri söyleyin hemen tahliye edelim’ ne demek? Tahliyelere sen mi karar veriyorsun? İstanbul Adliyesi’nde görev yapan hakimler ve savcılar senin vesayetin altında mı görev yapıyor? İstanbul’da bir yargı sultası kurdun da, haberimiz mi yok? ‘Biz dosyamıza güveniyoruz’ ne demek?

Daha iddianamesi yazılmamış, yargılaması yapılmamış, savunmalar dinlememiş ama beyefendi bu dosyanın 100 yılın yolsuzluğu olduğu hükmüne varmış.”

"Bu tarz açıklamalarla toplumsal rıza oluşturulmaya çalışılıyor”

Savcılık makamının şüphelilerin lehine olan delilleri de toplaması ve ceza yargılamasının maddi gerçeği ortaya çıkarma amacına hizmet etmesi gerektiğini söyleyen Yücel, “Ama görüyoruz ki Akın Gürlek şüphelilerin ceza alması motivasyonuyla hareket ediyor. Görüyoruz ki bu hukuksuz soruşturmaya, bu tarz açıklamalarla toplumsal rıza oluşturulmaya çalışılıyor” dedi.

Halk buluşması, gençlik maratonu ve konserlerle kutlama

Davalarla kuşatıldığı eylül ayında CHP bir yandan kongreler takvimini işletiyor, bir yandan da kuruluş haftası etkinliklerine hazırlanıyor.

Özgenç'in aktardığına göre partide, 4-9 Eylül tarihleri ilk kez “Kuruluş Haftası” olarak kutlanacak ve bu tarihlerde program çalıştayı düzenlenecek.

4 Eylül’de her ilde CHP örgütlerinin Sivas Kongresi’nin 106’ncı yıldönümüne ve partinin kuruluşuna dair açıklamalar yapması planlanıyor.

Tüzük değişikliğiyle kuruluş haftası ilan edilerek, çeşitli etkinliklerle kutlanacağı kaydedilen 4-9 Eylül haftası kapsamında; 7 Eylül Pazar günü CHP Gençlik Kolları, Ankara Eymir Gölü’nde maraton koşusu düzenleyecek. Özgür Özel de bu koşuya katılacak.

Aynı gün akşam saatlerinde ise Batıkent’te halk buluşması organize edilecek. 18 farklı sanatçının gönüllü olarak sahne alacağı konserle CHP’nin kuruluşu kutlanacak.

Partinin 102’nci kuruluş yıldönümü olan 9 Eylül’de ise önce Anıtkabir ve devlet mezarlığında CHP’nin eski genel başkanlarının kabirleri ziyaret edilecek. Ardından Parti Meclisi (PM) toplanacak. Akşam saatlerinde ise Genel Merkez’de kapanış konseri eşliğinde kuruluş resepsiyonu düzenlenecek.

Yuvarlak masa toplantılarıyla program çalıştayı

5 Eylül’de geçtiğimiz yıl yapılan tüzük kurultayında temelleri atılan program değişikliği için uzmanlarla, akademisyenlerle kurulan yuvarlak masalarda tartışmalar yürütülecek. 8 Eylül’de ise son tüzük değişikliğiyle hayata geçirilen “Örgüt Temsilcileri Meclisi” ilk kez toplanacak.

CHP’nin 81 il başkanı, PM üyeleri, tüm milletvekilleri, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri, önceki genel başkanlar ve her ilden ilin büyüklüğüne göre seçilen örgüt temsilcilerinin olacağı toplantıda, illerin karma olarak dağıtıldığı masalarda Örgüt Temsilcileri Meclisi program taslağını son kez ele alacak. Toplantının ardından sonuç bildirgesi paylaşılacak.