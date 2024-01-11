AKOM saat verdi: İstanbul'a kar yağışı uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), cuma ve cumartesi kent genelinde kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Cuma öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, akşam saatlerindeyse il genelinde hafif kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 günlük hava tahmi raporuna göre, cuma ve cumartesi ise havanın hafif kar yağışlı, diğer günlerde parçalı bulutlu olması öngörülüyor.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak, hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.