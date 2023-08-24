Alanya'da çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
AA
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Sülüklü Yaylası'nda elektrik direği tellerinin birbirine sürtmesi sonucu ağaçlık alanda yangın çıktı.
Bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 2 arazöz, çok sayıda orman işletme personeli ve vatandaşlar müdahale etti.
Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın bölgedeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.
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