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Alanya'da çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Haber Merkezi
AA
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Sülüklü Yaylası'nda elektrik direği tellerinin birbirine sürtmesi sonucu ağaçlık alanda yangın çıktı.

Bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 2 arazöz, çok sayıda orman işletme personeli ve vatandaşlar müdahale etti.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın bölgedeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.

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