Angelina Jolie, Haluk Bilginer'e övgüler dizdi: İnanılmaz bir oyuncu

Maria Callas'ın hayatını anlatan "Maria" filminde Haluk Bilginer ile başrol oynayan Angelina Jolie, CNN Türk' verdiği röportajda, ünlü oyuncu Haluk Bilginer'e övgüler yağdırdı.

Angelina Jolie, ünlü oyuncu Haluk Bilginer'i şu sözlerle anlattı:

“Biz tanıştığımız anda hızlı bir şekilde dost olduk. Haluk, Maria’yı bulmama yardım etti. Onassis’e nasıl aşık olabileceğini anlamama yardımcı oldu. Onun sette olmasını çok sevdim. Onunla çalışmayı çok sevdim. Gerçekten, Pablo’nun da dediği gibi, o kadar parlak bir oyuncu ki, rol yaptığını hissetmiyorsunuz, sadece birlikte bir deneyim yaşadığınızı hissediyorsunuz.”

"Parlak bir oyuncu"

"Gerçekten, Pablo’nun da dediği gibi, o kadar parlak bir oyuncu ki, rol yaptığını hissetmiyorsunuz, sadece birlikte bir deneyim yaşadığınızı hissediyorsunuz.”