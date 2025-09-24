  1. Ekonomim
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: Mansur Yavaş basın toplantısı düzenleyecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyeye düzenlenen operasyon ve kendi yönetimi hakkındaki iddialara ilişkin bugün 14:00'te basın toplantısı düzenleyecek.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ABB'ye yönelik operasyonlar ve iddialara ilişkin bugün basın toplantısı düzenleyecek.

Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenleyeceği basın toplantısı saat 14:00'te başlayacak.

ABB tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlerle ilgili kamu zararı iddiasıyla başlatılan soruşturmada dün sabah mevcut ve eski belediye yetkilileri dâhil 13 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 kişiye "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları yöneltiliyor.

Mansur Yavaş'ın basın toplantısında kendi yönetimine yöneltilen suçlamalara yanıt vermesi bekleniyor.

