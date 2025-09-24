Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: Sırada belediyenin başka şirketlerinin de olduğu iddia edildi

  1. Ekonomim
Gazeteci İsmail Saymaz, konser operasyonunun ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Fen İşleri Daire Başkanlığı ve PORTAŞ A.Ş.’nin de hedef alınabileceğini yazdı. Saymaz, Mansur Yavaş’ın “dürüst imajını” sarsmanın amaçlandığını ileri sürdü.

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV’de kaleme aldığı yazısında, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) yönelik başlatılan “konser” operasyonunun ardından sırada belediyenin başka şirketlerinin de olduğunu ileri sürdü.

“Kulağıma gelenler doğruysa sırada belediyenin başka şirketleri var” diyen Saymaz, “Fen İşleri Daire Başkanlığı ve PORTAŞ A.Ş.’de 2021 ve 2022 yıllarında ihalelere fesat karıştırıldığı iddiası soruşturmaya konu edilebilir” diyerek örnek verdi.

"Yavaş, bütün anketlerin birincisi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi için “2028’i dikensiz gül bahçesine çevirmeye” çalıştığını söyleyen Saymaz, Mansur Yavaş’ın anketlerde önde olmasına dikkati çekerek bu doğrultuda hedef alındığını yazdı.

Saymaz, 32 konserin hizmet alımında kamuyu 154.453.221 TL zarara uğratmakla suçlanan ABB’ye yönelik operasyon sonrası kulislerde belediyenin başka şirketlerine de operasyon uygulanacağının konuşulduğunu aktardı.

Saymaz yazısında şunları kaydetti:

“Kulağıma gelenler doğruysa sırada belediyenin başka şirketleri var. Örneğin, Fen İşleri Daire Başkanlığı ve PORTAŞ A.Ş.’de 2021 ve 2022 yıllarında ihalelere fesat karıştırıldığı iddiası soruşturmaya konu edilebilir.

Bu operasyonlarla murat edilen, Yavaş’ın ‘dürüst ve güvenilir’ imajını sarsmak ve itibarını yok etmektir. Yavaş’ı bütün anketlerin birincisi ve potansiyel cumhurbaşkanı adayı yapan, Beştepe’nin uykularını kaçıran, işte bu itibarıdır.

Yavaş, Özlem Çerçioğlu gibi altı metrekarede tutulma korkusuyla 'Cumhurbaşkanı’nın himayesine' girmeyi kabul edecek biri olmadığına göre ABB duvarlarını dövecek dalgalara karşı hazırlık yapmalı. Çünkü sıra O’na geliyor.”

