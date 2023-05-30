Ankara'da afet derecesinde yağış alarmı!

Meteoroloji, son değerlendirmelerini yayınladı. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Şanlıurfa ve Mardin hariç aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışlar, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere kuvvetli olacak.

Rüzgar, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

Ankara'da afet dü zeyinde yağışlar bekleniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yaparak izinlerin kaldırıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün Ankara'da aynı anda afet düzeyinde yağışlar beklenmektedir. Belediyemizde ilgili ekiplerin tüm izinleri kaldırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre bugün yerel kuvvetli yağışların gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Büyükşehir Belediyemiz tüm birimleriyle teyakkuz halinde olup vatandaşlarımızın da yağışın olası olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz" uyarısı yapıldı.

Öte yandan meteoroloji, 20 ilde sarı kodlu uyarıda bulunarak vatandaşları oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kastamonu, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sinop, Uşak ve Karabük'te bulunanların dikkatli olması istendi.