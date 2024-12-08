Ankara'da korkunç Kaza! 5 kişilik aile yaşamını yitirdi: Mansur Yavaş'tan açıklama geldi
Ankara-Çankırı yolu Çandırı mevkiinde trafik kazası meydana geldi. ABB Başkanı Mansur Yavaş, kazada aynı aileden 5 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Ankara'dan acı haber geldi! Başkentte meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.
"Aynı aileden 5 vatandaşımızı kaybettik"
Kahreden olayı ABB Başkanı Mansur Yavaş duyurdu. Yavaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre kaza Ankara-Çankırı yolu Çandırı mevkiinde meydana geldi. Kazada aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi.
Yavaş, acı haberi duyurduğu paylaşımını "Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum" sözleriyle noktaladı.
Ankara-Çankırı yolu Çandırı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında ne yazık ki aynı aileden 5 vatandaşımızı kaybettik. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) December 8, 2024