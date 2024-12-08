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Ankara'da korkunç Kaza! 5 kişilik aile yaşamını yitirdi: Mansur Yavaş'tan açıklama geldi

Ankara-Çankırı yolu Çandırı mevkiinde trafik kazası meydana geldi. ABB Başkanı Mansur Yavaş, kazada aynı aileden 5 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Ankara'da korkunç Kaza! 5 kişilik aile yaşamını yitirdi: Mansur Yavaş'tan açıklama geldi
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Ankara'dan acı haber geldi! Başkentte meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.

"Aynı aileden 5 vatandaşımızı kaybettik"

Kahreden olayı ABB Başkanı Mansur Yavaş duyurdu. Yavaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre kaza Ankara-Çankırı yolu Çandırı mevkiinde meydana geldi. Kazada aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi.

Yavaş, acı haberi duyurduğu paylaşımını "Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum" sözleriyle noktaladı.

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