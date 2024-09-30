Antalya'da korkunç olay! Plajda oynarken kumun altında kalan çocuk öldü
Antalya'nın Kumluca ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Plajda oynarken üzerlerine kayan kum tepeciğinin altında kalan 8 yaşındaki çocuklardan 1'i nefes borusuna kum kaçması sonucu öldü, diğeri yaralandı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde plajda oynarken üzerine kayan kum tepeciğinin altında kalan çocuklardan biri hayatını kaybederken, diğeri yaralandı.
Kum Mahallesi'nde 8 yaşındaki Ezgi Yavuz ile A.S.Ü., Obalar mevkisindeki plajda dalgaların oluşturduğu kum tepeciğinin yakınında oynamaya başladı. Çocuklar, bir süre sonra kayan kum tepeciğinin altında kaldı.
Çevredekiler çocukları kumdan çıkararak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Nefes borusuna kum kaçması sonucu yaşamını yitirdi
Sağlık ekiplerince Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuklardan Ezgi Yavuz kurtarılamadı, A.S.Ü.'nün ise tedavisi sürüyor. İlköğretim 3'üncü sınıf öğrencisi Ezgi Yavuz'un, nefes borusuna kum kaçması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.Çocuğun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.