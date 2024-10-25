Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarda yapılan atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adalet Bakanlığı

Adalet Bakanlığında açık bulunan Adalet Başmüfettişliklerine Mikail Torun, Ahmet Hamdi Kasapoğlu, Zafer Kandemir ve Çağlar Köse atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliklerine Anıl Gürses, Gökhan Ateş, Işıl Sezgin Bal ve Naz Başaran atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine ve Maliye Başmüfettişliklerine Ahmet Yesari Eroğlu ve Tolga Turan atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliklerine aşağıdaki listedeki kişiler Vergi Müfettişleri olarak atandı:

Ahmet Biriş

Ahmet Güngör

Ahmet K. Karaca

Ahmet Yüksek

Ali Galip Soysal

Anıl Menemencioğlu

Atalay Aslan

Barış Solakoğlu

Birol Sayan

Cem Dağışan

Cihad Ulus

Çağrı Çakır

Çiğdem Güneş Aşık

Demet Doğan Özcan

Dilber Ünal Yılmaz

Emel Güler

Emre Dal

Enes Mermerci

Erkut Aras

Evren Kalkan

Fatih Salı

Fatih Şentürk

Fatma Okur

Fırat Demir

Filiz Doğan

Gamze Ertürün

Gülsüm Kaya

Gülten Nalcı

Gürdoğan Özbek

Hasan Atay

Hasan Ayzıt

Hasan Hüseyin Sarmacı

Hatice Candan

Haydar Gürsoy

Hüseyin Sabri Özen

İlknur Uygur

İnci Mürüvvvet Gündoğan

İsmail Akkurt

Kazım Karaca

Kerime Dinç

Levent Ozkaya

Mehmet Erdem

Melek Saygı

Mert Karagül

Muhammed Hüsamettin Erkeçoğlu

Muhammet Kaya

Muhlis Taşkıran

Murat Kuruüzüm

Murat Yalçın

Mustafa Aktaş

Mustafa Küçükali

Nida Özkan Mert

Nihan Kübra Sadıklı

Nilay Özaydın Kılıç

Nurcan Yılmaz Özkan

Nurhayat Acar

Orhan Vuran

Ozan Güreş

Ömer Akif Akdemir

Ömer Faruk Şahin

Özay Safalı

Özden Karaduman Çıray

Özgür Durmuş

Özlem Aksu

Pınar Ceylan Kılıç

Rabia Gökçe Adıgüzel Üstüntaş

Raif Karakaya

Sedat Çörüz

Serdar Candemir

Serhat Gezgün

Servet Karakaş

Seyfettin Metin

Soner Gedik

Şeyda Şerbetci Örgen

Şuayip Karabına

Tayfur Ali Tunçsan

Tugay Manav

Ümmühan Şeyma İbiş

Yakup İslam Akıncı

Yalçın Candan

Yasemin Efir

Yusuf Türkiye

Zülkarneyn Şahin

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Vergi Müfettiş Yardımcıları Funda Yücel ve Vasfi Süleyman Özçakmak atanmıştır.

Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığında açık bulunan Müfettişliklere, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Batuhan Karaca, Emre Karahan, Kadir Koyuncu, Ömer Yazır, Sami Ergin, Deniz Onur Önder, Tacı Yıldırım, İsmail Aksoy, Harun Bulut, Şamil Alp Arslan, Müfettiş Yardımcıları olarak atandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Mustafa Akkaya atandı.