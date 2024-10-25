Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'na çeşitli kadrolara atama yapıldı.
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarda yapılan atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığında açık bulunan Adalet Başmüfettişliklerine Mikail Torun, Ahmet Hamdi Kasapoğlu, Zafer Kandemir ve Çağlar Köse atandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliklerine Anıl Gürses, Gökhan Ateş, Işıl Sezgin Bal ve Naz Başaran atandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine ve Maliye Başmüfettişliklerine Ahmet Yesari Eroğlu ve Tolga Turan atandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliklerine aşağıdaki listedeki kişiler Vergi Müfettişleri olarak atandı:
Ahmet Biriş
Ahmet Güngör
Ahmet K. Karaca
Ahmet Yüksek
Ali Galip Soysal
Anıl Menemencioğlu
Atalay Aslan
Barış Solakoğlu
Birol Sayan
Cem Dağışan
Cihad Ulus
Çağrı Çakır
Çiğdem Güneş Aşık
Demet Doğan Özcan
Dilber Ünal Yılmaz
Emel Güler
Emre Dal
Enes Mermerci
Erkut Aras
Evren Kalkan
Fatih Salı
Fatih Şentürk
Fatma Okur
Fırat Demir
Filiz Doğan
Gamze Ertürün
Gülsüm Kaya
Gülten Nalcı
Gürdoğan Özbek
Hasan Atay
Hasan Ayzıt
Hasan Hüseyin Sarmacı
Hatice Candan
Haydar Gürsoy
Hüseyin Sabri Özen
İlknur Uygur
İnci Mürüvvvet Gündoğan
İsmail Akkurt
Kazım Karaca
Kerime Dinç
Levent Ozkaya
Mehmet Erdem
Melek Saygı
Mert Karagül
Muhammed Hüsamettin Erkeçoğlu
Muhammet Kaya
Muhlis Taşkıran
Murat Kuruüzüm
Murat Yalçın
Mustafa Aktaş
Mustafa Küçükali
Nida Özkan Mert
Nihan Kübra Sadıklı
Nilay Özaydın Kılıç
Nurcan Yılmaz Özkan
Nurhayat Acar
Orhan Vuran
Ozan Güreş
Ömer Akif Akdemir
Ömer Faruk Şahin
Özay Safalı
Özden Karaduman Çıray
Özgür Durmuş
Özlem Aksu
Pınar Ceylan Kılıç
Rabia Gökçe Adıgüzel Üstüntaş
Raif Karakaya
Sedat Çörüz
Serdar Candemir
Serhat Gezgün
Servet Karakaş
Seyfettin Metin
Soner Gedik
Şeyda Şerbetci Örgen
Şuayip Karabına
Tayfur Ali Tunçsan
Tugay Manav
Ümmühan Şeyma İbiş
Yakup İslam Akıncı
Yalçın Candan
Yasemin Efir
Yusuf Türkiye
Zülkarneyn Şahin
Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Vergi Müfettiş Yardımcıları Funda Yücel ve Vasfi Süleyman Özçakmak atanmıştır.
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığında açık bulunan Müfettişliklere, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Batuhan Karaca, Emre Karahan, Kadir Koyuncu, Ömer Yazır, Sami Ergin, Deniz Onur Önder, Tacı Yıldırım, İsmail Aksoy, Harun Bulut, Şamil Alp Arslan, Müfettiş Yardımcıları olarak atandı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Mustafa Akkaya atandı.