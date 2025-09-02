  1. Ekonomim
Atatürk’ün olmadığı 30 Ağustos paylaşımı Emniyet’te krize yol açtı: Medya Daire Başkanı görevden alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında 26 Ağustos’ta paylaştığı Büyük Taarruz fotoğrafından Mustafa Kemal Atatürk’ün çıkarılmasıyla başlayan kriz yeni boyut kazandı. Sosyal medyadan sorumlu Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Dairesi Başkanı Güngör Selçuk görevden alındı ve Strateji Dairesi bünyesinde memur olarak görevlendirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde 26 Ağustos’taki Büyük Taarruz konulu sosyal medya paylaşımındaki fotoğraftan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çıkartılmasıyla başlayan kriz yeni boyut kazandı.

T24’ün emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre paylaşımın hazırlanması ve yayımlanmasından sorumlu Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Dairesi (MHP) Başkanı Güngör Selçuk, tepkilerin büyümesi üzerine dün görevden alındı.

Selçuk, Strateji Dairesi bünyesinde memur olarak görevlendirildi.

Selçuk’un görevden alınmasıyla boşalan MHP Dairesi Başkanlığı görevini Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’ın Özel Kalem Müdür, Kürşat Özhan vekaleten yürütecek.

Yükselen tepkiler sonrasında ilk olarak paylaşımı hazırlayan MHP Dairesi personeli polis memurunun tayini çıkarıldı. Ancak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatıyla birlikte MHP Dairesi Başkanı Selçuk, görevden alınan ikinci isim oldu.

T24'ün haberine göre Selçuk’un söz konusu göreve getirilişi de emniyet içinde tepkilere neden olmuştu. Genel Müdür Demirtaş’ın Adana Valiliği sırasında özel kaleminde görev yapan ve Adana’da lise müdürü konumunda çalışan Selçuk’un MHP Dairesi Başkanı olmasıyla birlikte kurum içinde eleştiriler yapıldı.

Selçuk’un, teşkilat şeması içinde doğrudan Demirtaş’a bağlı olması ve kendi ekibinde yer alması nedeniyle Ankara’ya geldikten sonra yapılan lojman tahsisi konusu söz konusu eleştiriler arasındaydı.

