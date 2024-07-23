Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangında zaman zaman patlamalar yaşanıyor.

Edinilen bilgilere göre Tahtakale Mahallesi Servis Sokak üzerinde bulunan hurdacıda 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hurda malzemelerin alev almasıyla yangın bir anda büyüdü. Yangın nedeniyle çevredeki işyerlerinde çalışanlar tahliye edildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Müdahale sırasında yaşanan patlama kamerada

Yangın nedeniyle hurdacıda yaşanan patlamalar, çevredeki bazı işyerlerinde hasara neden oldu. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.