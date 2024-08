AYM’nin Can Atalay kararı Meclis’te okutulmadı: Atalay’ın vekillik yolu kapandı

Takip Et

TBMM Genel Kurulu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için olağanüstü toplandı. Önce Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın başkanlığında toplanan ve sıkça ara verilen Genel Kurul sonra Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un yönetiminde gerçekleşti. Kurtulmuş siyasi parti gruplarına 20 dakika, önergedeki ilk imza sahibine ise 10 dakika söz verdi.

CHP adına konuşan Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “Keşke burada takdir hakkınızı muhalefetin bir talebinin olduğu gün, muhalefetin bir milletvekiline yöneterek gösterseydiniz de sizi alkışlasaydık. Gelin bu kararı TBMM’de okutun. Sadece okutmakla kalmayın bir Meclis kararı çıkartın" dedi.

Önerge üzerine konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Az önce dediler ya, ’Anayasa Mahkemesi ’yok hükmünde’ tespit diye bir karar vermiş’ dediler. Bir bakalım gerçekten öyle mi olmuş? Şerafettin Can Atalay ve diğer avukatlarının dilekçe talep konusunu okuyorum, lütfen dikkatlice dinleyin. ’TBMM Genel Kurulu’nun 30 Ocak 2024 tarihli, 54’ncü birleşiminde Yargıtay 3’ncü Ceza Dairesi kararının okunması suretiyle Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ’yok hükmünde’ olduğunun tespitine, Anayasa Mahkemesi’nin başlangıç kısmıyla ilgili iptaline ve yürürlüğünün durdurulması talep edilmiştir.’ Tamam, talebi değerlendirdi AYM. Ne demiş, ’Talebi değerlendirdim, Şerafettin Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşmesinin ’yok hükmünde’ olduğunun tespitine ve Anayasa’nın 85’nci maddesi uyarınca iptaline karar verilmesi talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına’ nerede tespit? ’Senin talebini değerlendirmiyorum, geçmişte verdiğim kararları tekrar ediyorum’ diyor” dedi.

Olaylı geçen ve sıkça ara verilen Genel Kurul’daki müzakerelerin ardından muhalefet partililerin verdiği genel görüşme önergesi AK Partili milletvekillerinin oyuyla reddedildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM’nin 1 Ekim 2024 Salı günü toplanacağını belirterek birleşimi kapattı.