Bahçeli'den Filistin çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ile Filistin savaşına değinen Bahçeli, "Hamas'ın saldırı hazırlığından İsrail'in neden haber alamadığını, çatışmaların arka planında siyasi bir kurgunun bulunup bulunmadığını tartışanlar Filistin davasını anlamak istemeyen melez zihniyetlerdir." dedi.

Bahçeli, "Filistin felaketlerin pençesinde. İsrail-Filistin cepheleşmesi en karmaşık sorunlardan. İki devletli çözüm olmadan barış hayaldir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "İsrail-Filistin arasındaki geniş çaplı krize sağduyu ile yaklaşmak, bir an evvel arabulucuları devreye sokmak uluslararası toplumun acil gündemi olmalı." diye konuştu.

Bahçeli, "Irak ve Suriye’ye Türk Silahlı Kuvvetlerinin gönderilmesini esas alan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi’ne MHP olarak sonuna kadar destek olacağız." açıklaması yaptı.