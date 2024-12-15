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Bakan Ersoy açıkladı: Peribacaları onarımdan geçirilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya’da çökme tehlikesi bulunan dokuz peribacasından ikisinin onarım çalışmasına başlandığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Bakan Ersoy açıkladı: Peribacaları onarımdan geçirilecek
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Geçtiğimiz günlerde Kapadokya’daki bir peribacasında yaşanan çökmenin yankıları sürerken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, önemli açıklamalarda bulundu.

TBMM Genel Kurulunda konuşan Bakan Ersoy, “Kapadokya’da yıkılma, kaya düşmesi ve göçme tehlikeleri bulunan ve acil müdahale gereken peribacalarının onarım çalışmaları kapsamında Kapadokya Alan Başkanlığınca Eylül 2024’te çalıştay düzenlenmişti. Çalıştay sonucunda peribacalarının tabii seyrine bırakılmasına karar verildi. Çökme tehlikesi bulunan dokuz adet peribacasıyla ilgili onarım kararı alındı, ikisinde çalışmalar başlandı” dedi.

Bakan Ersoy, 2019’da kurulan Turizm Geliştirme Ajansı ile Türkiye’nin dünyanın en etkin tanıtım yapan ülkelerinden biri hâline geldiğini belirtti. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, 2024 sonuna kadar 200’e yakın ülkede 37.839 spot gösterimi ve 130 televizyon-dijital programıyla tanıtım yapıldığını aktaran Ersoy, “Ocak-Kasım 2024 döneminde toplam 13 milyar gösterimle 1,8 milyar izlenme ve tıklanma rakamına ulaşıldı. 2024 Ocak-Ekim’de 55 milyon ziyaretçi ile 2023’e göre yüzde 8,8 artış sağlandı. Ocak-Eylül’de turizm gelirleri yüzde 6,6 artışla 47 milyar dolara yükseldi. Sene sonunda 61 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar gelir hedefliyoruz” diye konuştu.

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