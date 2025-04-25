Bakan Kurum yeni sosyal konut kampanyası duyurdu: 81 ilde yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da yaşanan 6,2'lik deprem ve beklenen İstanbul depremine etkilerine ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Kurum, İstanbul'da 23 Nisan'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin hasar raporunu açıkladı. Depremin meydana geldiği günden itibaren 6 bin 539 hasar ihbarı aldıklarını belirten Kurum, bunların bin 473'ünün hasarsız olduğunu, sadece 101 binanın az hasırlı olarak tespit edildiğini belirtti.

"Depremin olmayacağını söylemek doğru değil"

Murat Kurum, bilim insanlarının depremle ilgili görüş birliği içinde olmadıklarını belirterek, "Bilim insanlarımız bu konuda ikiye ayrılıyor. Birtakım bilim insanımız öncülü derken birtakım bilim insanımız ise bunun bilimsel bir dayanağı olmadığını söylüyor. ABD'deki bilimsel verilere bakınca böylesi büyük bir deprem öncesi deprem olma olasılığını yüzde 5 olarak açıklıyor. Dolayısıyla bu 6.2'lik depremi bir haberci olarak konumlandırmak da depremin olmayacağını söylemek de doğru değil." dedi.

Kurum, evlerine giremeyen 40 bin kişinin geceyi parklarda, millet bahçelerinde, toplanma alanlarında geçirdiğini ifade etti.

Depremin ilk gecesi 500 bini aşkın çorba ve 1 milyon su ve kumanya dağıtımı yapıldığını ifade eden Kurum, bugün sayının düne nazaran azaldığını kaydetti.

Depremin ivmesi düşük

Depremin süresinin 13 saniye olması ivmesinin düşük olması sebebiyle büyük bir yıkım yaşanmadığını belirten Kurum, Elazığ Sivrice'deki depreminin de kısa sürmesinin yıkımı engellediğini vurguladı.

Sürenin uzamasının felaketi büyüteceğini ifade eden Kurum, "Bu süre uzasaydı ve şiddetinin yükselmesi durumunda 6.2 de oldukça büyük bir deprem olup hasar verebilirdi." diye konuştu.

İstanbul'da en çok ihbar yapılan ilçeler hangisi?

Depremden sonra 6 bin 539 hasar ihbarı aldıklarını belirten Kurum, bunların bin 473'ünün hasarsız olduğunu, sadece 101 binanın az hasırlı olarak tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Kurum, İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki depremden sonra en çok hasar ihbarı gelen ilçeleri de açıkladı.

Buna göre, İstanbul'da depremden sonra en çok ihbar Bahçelievler'den yapıldı.

Bahçelievler'i Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu ve Avcılar takip etti.

"81 ili kapsayan bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı yapmış olacağız"

Murat Kurum, depremden sanra az hasar almış tüm vatandaşların Yarısı Bizden kampanyasına dahil edileceğini açıkladı.

Murat Kurum şu ifadeleri kullandı:

"Yıl sonunda 81 ili kapsayan bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı yapmış olacağız. Evi olmayan gençler, emekliler ev sahibi olabilecekler.

Tüm Türkiye’de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağız. Detaylarını sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak. Tüm gücümüzle İstanbul’da olacağız. 2025’deki kentsel dönüşümle ilgili bu müjdeyi vermiş olalım.

6,2’lik deprem sonrası az hasar almış tüm vatandaşlarımızı Yarısı Bizden kampanyasına dahil edeceğiz. Vatandaşlarımız rıza gösteriyorsa bu dönüşüm sürecine onları dahil etmiş olacağız."